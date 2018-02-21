Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’dan Kars’a gelen Doğu Ekspresi’nin yaklaşık 12 bin bileti çok kısa süre içerisinde tükendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yoğun ilgiden dolayı trene konulan 6 ek vagon da talebi karşılamıyor. Yolcular, Ankara’dan Kars’a süren 24 saatlik yolculukta sohbet edip keyifli anlar geçiriyor. Doğu Ekspresi’yle Kars’a gelenler gar binasında çeşitli etkinliklerle karşılanırken, yolcuların ilk görmek istedikleri yerler arasında ise Çıldır Gölü ve Ani Ören Yeri yer alıyor. Bursa’dan Ankara’ya, Ankara’dan da Kars’a geldiklerini ifade eden yolcular, "İçerideki insanlar çok hareketli idi. Bundan dolayı 24 saatin nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamadık. Kars’ta görülmesi gereken yerlere gideceğiz. Çıldır Gölü’ne gideceğiz kesinlikle, ondan sonra tekrar geri döneceğiz" dedi.



"HERKESİN ÖLMEDEN ÖNCE YAPMASI GEREKEN BİR ŞEY"

İzmir’den geldiğini ifade eden bir başka yolcu, "Yolculuğumuz gayet güzel geçti. 24,5 saat süren yolculuk, gayet eğlenceliydi. Vakit nerede geçti diye hiçbir fikrim yok. Herkesin ölmeden önce yapması gereken bir şey Kars rayı, Doğu Ekspresi uygulaması. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Öte yandan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre; Doğu Ekspresi ile Şubat ayında 11 bin 45 kişi Kars’a geldi. 20 Şubat’ta Ankara’dan Kars’a 318 kişi Kars’a Doğu Ekspresi’yle yoluculuk yaptı. Mart ayı sonuna kadar ise tüm biletlerin tükendiği öğrenildi.