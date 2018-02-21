Olay, ilçeye bağlı Yenisayaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ineklerini otlatmak üzere bahçeye bırakan Behlül Tunç, hayvanlarının geri dönmediğini anlayınca, bahçeye gitti. İneklerinin telef olmuş bir şekilde bulan Tunç, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri ve yetkilikler, ineklerin evlere elektrik akımını sağlayan telin koparak, örgülü tellerin üzerine düşmesi sonucu 2 büyükbaş hayvanın akıma kapılarak telef olduğunu belirledi. Telef olan 2 inek, olay yerinden kaldırılarak toprağa gömülürken, kopan elektrik teli ise tamir edildi.
Akıma kapılan 2 inek telef oldu
21.02.2018 - 11:42 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Ulubey ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler : ordu,inek,elektrik akımı,haberler,
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