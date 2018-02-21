Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Yenisayaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ineklerini otlatmak üzere bahçeye bırakan Behlül Tunç, hayvanlarının geri dönmediğini anlayınca, bahçeye gitti. İneklerinin telef olmuş bir şekilde bulan Tunç, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri ve yetkilikler, ineklerin evlere elektrik akımını sağlayan telin koparak, örgülü tellerin üzerine düşmesi sonucu 2 büyükbaş hayvanın akıma kapılarak telef olduğunu belirledi. Telef olan 2 inek, olay yerinden kaldırılarak toprağa gömülürken, kopan elektrik teli ise tamir edildi.