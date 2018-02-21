Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik'in evine ateş düştü. Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik'in (28), Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evlerinde oturan eşi Meltem Çelik'e şehadet haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. 6 ay önce dünya evine girdiği öğrenilen şehit erin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.