Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na karşı sosyal medya sitelerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlerin bulunduğu paylaşımları tespit etti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 6 gün önce eş zamanlı düzenlenen operasyonla Samsun'da 5, Alaçam ilçesinde ise 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Halkın Demokratik Partisi (HDP) Samsun İl Yöneltim Kurulu üyeleri Zeki A. ve Seçkin K., HDP Alaçam İlçe Yönetim Kurulu üyesi Haluk A. ile Yavuz Ö., Murat Ç. ve Güner K., TEM Şubesindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen HDP Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri Zeki A. ve Seçkin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Haluk A., Yavuz Ö., Murat Ç. ve Güner K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.