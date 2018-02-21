Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Kaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce ayrılan Metin Y. ile Ayşe B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Y. eski eşini av tüfeğiyle başından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan talihsiz kadın 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Isparta Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri firari Metin Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.