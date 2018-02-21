Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 5 ayrı iş yeri ile bir kamyonetten yaklaşık 10 bin lira para, 2 adet cep telefonu, 17 bin liralık kablo ve 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 18 yaşındaki İbrahim Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İbrahim Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim Ö., 11 hırsızlık olayından ayrı ayrı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.