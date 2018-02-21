Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, geçen ay "uyuşturucu çetesi"ne yönelik düzenlenen ve 13 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun kapsamını genişleten Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüpheliyi daha adreslerinde yakaladı. Adreslerinde yapılan arama ve kontrollerde bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen 12 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Suna A, kayınvalidesi Yüksel A. ile Orhan S, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Suna A. ve Yüksel A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin 24 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 8 kilogram sentetik kannabinoid ve 56 gram metamfetamin ele geçirilmiş, gözaltına alınan 13 zanlı tutuklanmıştı.