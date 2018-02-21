Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesi Kargakonmaz köyü bölgesinde terk edilmiş bir petrol istasyonunun bahçesinde 21 Şubat 2018 tarihinde yapılan arama neticesinde 1 karton sigara bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde karton içerisindeki 9 adet sigara paketine gizlenmiş vaziyette 504 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir” denildi.
Ağrı’da kaçak sigara içerisinde metamfetamin ele geçirildi
21.02.2018 - 19:29 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde terk edilmiş bir araçta yapılan aramada, kaçak sigara paketleri içerisine gizlenmiş 504 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesi Kargakonmaz köyü bölgesinde terk edilmiş bir petrol istasyonunun bahçesinde 21 Şubat 2018 tarihinde yapılan arama neticesinde 1 karton sigara bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde karton içerisindeki 9 adet sigara paketine gizlenmiş vaziyette 504 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir” denildi.
Etiketler : Ağrı,kaçak sigara,
545437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545437.aspx
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