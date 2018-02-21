Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca; yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesi Kargakonmaz köyü bölgesinde terk edilmiş bir petrol istasyonunun bahçesinde 21 Şubat 2018 tarihinde yapılan arama neticesinde 1 karton sigara bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde karton içerisindeki 9 adet sigara paketine gizlenmiş vaziyette 504 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

