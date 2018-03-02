Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör hedeflerine dört bir yandan ağır darbe indiriliyor. Gün boyu Fırtına obüsleri belirlenen terör hedeflerini bomba yağmuruna tutarken, akşam saatlerinde çok namlulu roketatarlar ile Suriye'nin Şeyh Hadid bölgesindeki PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mevzilendiği mağara, sığınak ve tüneller bombardımana tutuldu. Temizlenen köylere sızmaya çalışan teröristler de ateş altına alındı. ÇNRA’ların attığı roket ve terör hedeflerinden yükselen duman Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden de görüldü.