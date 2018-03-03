Sondakika deprem haberi! Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, derinliği 4.3 km olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Nerede deprem oldu, hangi illerde hissedildi? İşte son depremler...
Son Dakika: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! | Nerede deprem oldu? (Son depremler)
03.03.2018 - 12:19 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem oldu! Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Nerede deprem oldu, hangi illerde hissedildi?
Sondakika deprem haberi! Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, derinliği 4.3 km olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Nerede deprem oldu, hangi illerde hissedildi? İşte son depremler...
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