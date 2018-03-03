Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sondakika deprem haberi! Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, derinliği 4.3 km olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Nerede deprem oldu, hangi illerde hissedildi? İşte son depremler...



