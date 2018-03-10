Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide oyun oynayan Berat Oktay'ın yerde bulduğu cisim elinde patladı. Patlamada ağır yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polisler inceleme başlatılırken, durumu ağır olan çocuk Van'a sevk edildi.