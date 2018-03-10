İstanbul'da etkili olan sisli hava özellikle deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir tekne arıza yapınca 6 kişi mahsur kaldı.Tekneden telsizle yapılan çağrıdan sonra harekete geçen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, tekneye ulaşmak için ada çevresinde araştırma yaptı.Uzun süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR Ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı. Halatla bağlanan tekne çekilerek, karaya getirilirken, teknede kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Heybeliada açıklarında kurtarma operasyonu!
10.03.2018 - 20:30 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Heybeliada açıklarında arıza yapan teknede bulunan 6 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Etiketler : İstanbul,heybeliada,mahsur,sis,
549408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549408.aspx
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