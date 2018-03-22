Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Harem köyünde Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ise yaralılara çevredeki hastanelere götürdü. Ayrıca sivil savunma ekibinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışması da sürüyor.