Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün çıkan yangın, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Can kaybının yaşanmaması sevindirici taraf olurken; boşaltılan bina, soruşturma için görevlendirilen savcılar tarafında inceleme altına alındı. Hastanenin dış cephe kaplamasından alınan numune, detaylı incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Bir hasta yakınının attığı su ısıtıcısı, çöplerin üzerine düşünce yangın büyüdü. Olayla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Sorumlularla ilgili elbetteki tahkikat yapılacak. Eğer teknik bir sıkıntı varsa tespit edilecek" dedi. Uzmanlar ise çarpıcı iddialarda bulundu. İşte o görüşler...

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen: Binanın dış cephesinde kullanılan giydirme cephe uygulaması mevzuata aykırı. Bu tür malzemeler, yasak. 2011'de aynı binada çıkan yangın sonrasında da bunun doğru olmadığını ifade etmiştik. Mevcut sistem o günkünden çok farklı değil. Hepsi yanıcı malzeme. Tepeden tırnağa yanlışlarla dolu.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç: Dış cephede kullanılan malzeme ve duman tahliye sistemi yetersiz. Yan binayı da etkileyecek şekilde siyah bir duman görüyoruz. 2011'deki yangından sonra tedbir alınmamış. Yönetmeliğe göre; yüksek binalarda dış cephenin zor yanan malzemelerden oluşması şart.