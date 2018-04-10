Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde duran valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler muhtemel bir olumsuzluğa karşı şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlarda ise meraklı vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların o anı objektiflere yansıdı.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.