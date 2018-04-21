Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması yapan İl Özel İdare’nin dozer operatörü Mehmet Özdemir (35), teröristlerin uzaktan uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu şehit oldu. Özdemir’in naaşı olay yerinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın olduğu bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.