Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması yapan İl Özel İdare’nin dozer operatörü Mehmet Özdemir (35), teröristlerin uzaktan uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu şehit oldu. Özdemir’in naaşı olay yerinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın olduğu bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.
Tunceli’de hain saldırı: Dozer operatörü şehit oldu
21.04.2018 - 19:12 | Son Güncelleme: 21.04.2018 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de yol yapımında çalışan dozer operatörü, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : tunceli,şehit,
557096 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/557096.aspx
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