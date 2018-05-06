Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl,  Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren  görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

Çanakkale çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak sağanak  ve gök gürültülü sağanağın, doğu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yarına  kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halen devam eden  sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetlenmesi beklenirken,  Sinop çevrelerinde ise yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanağın, öğle  saatlerine kadar il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.