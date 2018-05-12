Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla Kapadokya'ya gelen öğrencileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ZH 5917 plakalı tur midibüsü, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesindeki kesiminde yer alan çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar, Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Öğrenci taşıyan tur otobüsü devrildi: 9 yaralı
12.05.2018 - 20:37 | Son Güncelleme: 12.05.2018 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı.
Etiketler : Nevşehir,kaza,
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