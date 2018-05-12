Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla  Kapadokya'ya gelen öğrencileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen  34 ZH 5917 plakalı tur midibüsü, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesindeki  kesiminde yer alan çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi  sonucu  kontrolden çıkarak devrildi.  Kazada, ilk belirlemelere göre 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar, Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.