Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lefkoşa'da psikolojik sorunları yüzünden tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.Beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı.Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Yerel basın, polisin itilme ve dengesini kaybetme ihtimallerini de ele aldığını duyurdu.