Lefkoşa'da psikolojik sorunları yüzünden tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.Beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı.Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Yerel basın, polisin itilme ve dengesini kaybetme ihtimallerini de ele aldığını duyurdu.
17 yaşındaki liseli Leyla çatı katından atladı ve...
12.05.2018 - 20:41 | Son Güncelleme: 12.05.2018 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A. (17) intihar etti.
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,intihar,
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