Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Tülay Solu, 7 yıl önce meme kanserinden hayatını kaybeden eltisi Münevver Solu'nun 3 çocuğuna bakmaya başladı. Kayınvalide ve kayınpederinin de bakımını üstlenen Tülay Solu, 3 katlı binada gün boyu daireler arasında mekik dokuyarak, günlük temizliğinden yemek pişirmeye, çamaşır yıkamadan öğrencilerin derslerine kadar ilgileniyor. 17 yaşında evlendiğini söyleyen Tülay Solu, "3 katlı binanın en üst katında kayınvalidem ve kayınpederim yaşıyor. Orta katta kayınbiraderim ve 3 çocuğu kalıyor. Tüm işleriyle ben ilgileniyorum. Eltimi kaybettikten sonra onlar da benim çocuğum gibi oldu. Onlara hizmet etmekden zevk alıyorum" dedi.

Tülay Solu'nun kayınvalidesi Melike Solu, gelinin 3 aileye baktığını bir gün bile kendisinden 'of' dediğini görmediğini söyledi. Tülay Solu'nun yıllarca kendi annesine de baktığını belirten Melike Solu, gelinini çok sevdiğini belirtti.

Genç anneyi tanıdıktan sonra onun öz verili çalışmasını, 3 aileye bakma azmini gördüklerini aktaran Kızılay Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Ağa, Tülay Solu'yu yılın annesi olarak seçtiklerini ifade etti. Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise Tülay Solu'nun fedakârlığı ile yılın annesi olmayı hak ettiğini belirterek "3 ailenin yükünü sırtında taşıdıyor. Sevginin, şefkatin yozlaştığı bir dönemde genç anne bu kadar insana bakmayı kendisine görev addetmiş. Ölen eltisinin çocuklarını kendi çocuklarından ayırt etmeden verdiği anne sevgisi, desteği ve katkıyı, hoş görüsünü ayakta alkışlıyorum, kendisini kutluyorum. Kızılay olarak çocukların eğitimlerinde varsa sorunlarını çözmede onların yanında olacağız" diye konuştu.