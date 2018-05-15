Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Kütahya'nın Emet ilçesinde açılan kurslara katılanlara Emet Kaymakamlığı tarafından tören düzenlendi. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere Kaymakam Hasan Çiçek tarafından çeşitli hediyeler verildi. Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen törende Filistinde Şehit olan vatandaşlar saygıyla anıldı.

30 kursiyerin başarıyla bitirdiği okuma yazma seferberliğinde, 73 yaşında olan Cemile Sağır ve Ayşe Bağırgan, öğrenme azimleriyle büyük alkış aldı. Ayşe Bağırgan ve Cemile sağır bizlere bu yaşta okuma yazma öğrenme fırsatını veren başta Cunhurbaşkanımıza, değerli eşlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Törende Emet ilçesinde ikamet eden 5 Suriyeli vatandaşa okuma yazma belgesi verildi. Hem okuma yazma hem de Türkçe öğrenen Suriyeli vatandaşlardan ikisi tahtaya, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” yazısını yazdı.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, törende yapığı konuşmada, ülkemiz genelinde okuma yazma oranı hakkında bilgiler verdi. Müdür Avcı, “Emet'te yüzde 98 olan okuma yazma oranını yüzde 100 yapmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, “Bugün sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri hanımefendinin öncülüğünde başlayan okuma yazma seferberliğinin 1. kademe öğretim sürecinin sonuna geldik. Halk Eğitim Müdürlüğümüz okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza ulaşarak okuma yazmayı öğrenmeleri ve hayatlarını kolaylaştırmaları için kursları düzenledi ve ilk sonuçlarını bugün aldık. Bu okuma yazma seferberliğinde emeği olan herkse teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okuma yazma kursu için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Zeynep Şavk, “Kursumuza 50 kursiyerimizle yola başladık. 30 tanesiyle başarıya ulaştık. 73 yaşında 2 tane benim öğrencim var. Kendilerinden hakikaten çok memnunum. Ben bu kurs süresi zarfınca yaşın kesinlikle önemli olmadığını, önemli olanın istek, ilgi ve azim olduğunu fark ettim. O yüzden onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Tören sonunda mezun olan kursiyerler, sınıflarında evlerinden yapıp getirdikleri yiyeceklerle okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu kendi aralarında kutladılar.