Kuyucak ile Karacasu arasında bulunan Karapınar mevkiinde çıkan yangın sıcakların da etkisiyle devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
Tarla temizliği sırasında yakılan ateş ormana sıçradı
Edinilen bilgiye göre; tarlalarda anız yakılması sırasında ormanlık alana sıçrayan alevler, havanın da sıcak olması nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına Nazilli, Karacasu, Yenipazar, Kuyucak ve Bozdoğan’dan gelen arazöz, tanker ve makinelerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler de havadan müdahale etti. Köylülerin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydın’da yangın
20.05.2018 - 19:52 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Kuyucak ilçesi Karapınar Mevkii’nde akşam saatlerinde başlayan yangın tarım ve ormanlık alanda etkili oluyor. Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kuyucak ile Karacasu arasında bulunan Karapınar mevkiinde çıkan yangın sıcakların da etkisiyle devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler : Aydın,yaşam haberleri,
561024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561024.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER