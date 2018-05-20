Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuyucak ile Karacasu arasında bulunan Karapınar mevkiinde çıkan yangın sıcakların da etkisiyle devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.



Tarla temizliği sırasında yakılan ateş ormana sıçradı



Edinilen bilgiye göre; tarlalarda anız yakılması sırasında ormanlık alana sıçrayan alevler, havanın da sıcak olması nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına Nazilli, Karacasu, Yenipazar, Kuyucak ve Bozdoğan’dan gelen arazöz, tanker ve makinelerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler de havadan müdahale etti. Köylülerin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.