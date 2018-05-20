Olay, ilçenin Fındıcak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Hasan Kol evinin yakınında çay topladığı sırada yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Kol tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 