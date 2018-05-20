Olay, ilçenin Fındıcak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Hasan Kol evinin yakınında çay topladığı sırada yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Kol tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Trabzon'da yıldırım düştü: 1 ölü
20.05.2018 - 19:57 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir kişi üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : Trabzon,yıldırım,
561025 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561025.aspx
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