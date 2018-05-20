Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçenin Fındıcak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Hasan Kol evinin yakınında çay topladığı sırada yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Kol tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.