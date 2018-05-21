Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Eve girerken “İhlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.”

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teala işini kolaylaştırır.”

“Her gün yüz defa “La havle ve la kuvvete illa billah” diyen fakirlik görmez”

Rızık için endişe etmemelidir! Kur’ân-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Her canlının rızkı Allah’a aittir.” [Hud 6]

“Şeytan, sizi fakirlikle korkutup, fahşaya sürükler (cimriliğe, her türlü kötülüğe teşvik eder.)” [Bekara 268]

Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur demek, o dua kabul olmuşsa, ona bir çalışma kapısı açılır veya ummadığı yerden rızka kavuşur demektir. Çalışmak rızkı artırmaz. Rızkı veren Allahü tealadır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen, akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin!”

“Sabah uykusu rızka manidir.”

“İhtiyaçlarını insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü tealaya arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur.”