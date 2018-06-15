Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Haziran 2018 günü Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, araç lastiklerine gizlenmiş vaziyette 25,5 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Aracın lastiklerinden 25,5 kilo eroin çıktı
15.06.2018 - 20:09 | Son Güncelleme: 15.06.2018 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aracın lastiklerine gizlenmiş vaziyette 25,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler : Hakkari,eroin,
564799 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/564799.aspx
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