İlçeye bağlı Kurucaabat köyünden Eymir köyüne fasulye ekimi için giden  Turan Yücel (60) ile eşi Hesna Yücel (68) traktörle köylerine dönerken yolda  yağmura yakalandı. Yücel çifti, yağmurdan korunmak için traktörden inerek bir ağacın  altına sığındı. Çiftin sığındığı ağacın üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu Turan  Yücel hayatını kaybetti, Hesna Yücel ise yara almadan kurtuldu. Turan Yücel'in cenazesi Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.