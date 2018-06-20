Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Kurucaabat köyünden Eymir köyüne fasulye ekimi için giden Turan Yücel (60) ile eşi Hesna Yücel (68) traktörle köylerine dönerken yolda yağmura yakalandı. Yücel çifti, yağmurdan korunmak için traktörden inerek bir ağacın altına sığındı. Çiftin sığındığı ağacın üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu Turan Yücel hayatını kaybetti, Hesna Yücel ise yara almadan kurtuldu. Turan Yücel'in cenazesi Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.