Kayseri'de yatak fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasına gerçekleştirilen operasyon sonucunda 235 kg eroin ele maddesi ele geçirildi. Yatakların arasına işlenen gizli bölmelere saklanan eroin maddesini ele geçiren ekipler operasyonu sürdürüyor.
Kayseri'de fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi!
21.06.2018 - 20:13 | Son Güncelleme: 21.06.2018 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de yatak fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasına gerçekleştirilen operasyon sonucunda 235 kg eroin ele maddesi ele geçirildi. Yatakların arasına işlenen gizli bölmelere saklanan eroin maddesini ele geçiren ekipler operasyonu sürdürüyor.
Etiketler : kayseri,eroin,uyuşturucu,
565621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/565621.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER