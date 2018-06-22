Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pınarhisar'ın Osmancık köyünde, köy merasında E.B.,'nin 128 koyundan oluşan sürüsüne çobanlık yapan N.O., jandarma karakoluna giderek 8 koyunun 2 kişi tarafından sürüden çalındığı iddia ederek şikayetçi oldu. Yanına gelen kişilerin kendisine sigara ve su ikram ettiğini anlatan N.O., "Plakasını hatırlayamadığım bir kamyonetle yanıma 2 kişi geldi. Bir süre sohbet ettik sigara ikram ettiler. Sigarayı içip bir süre sohbet ettikten sonra su verdiler. Suyu içtikten sonra bayılmışım. Yaklaşık 3 saat uyumuşum. Uyandığımda sürüde 127 koyundan 8 tanesinin çalındığı fark ettim. Koyunları çalanlardan şikayetçiyim."dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen N.O., hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.