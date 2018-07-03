AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı  Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu  mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül  Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü  saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti. Ayrıca Eylül'ün cesedinin bulunduğu bölgenin yakınında, şüphelinin  aracına ait lastik izine de rastlandı. Zanlının Eylül'ün cesedini gömmek için geldiği sırada sert fren  yapmasıyla kalkan tozu fark eden görgü tanığı, şüphelinin tutuklanmasının  ardından jandarmaya giderek, gördüklerini anlattı.

Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalışmaları, tanığın bilgisini verdiği  bölgede yoğunlaştırıldı.

KÖSTEBEK ÇUKURUNDAN YAYILAN KOKU CESEDE GÖTÜRDÜ

Çalışmalarda kullanılan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir  köstebeğin kazdığı çukurdan yayılan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin,  Eylül'ün cesedinin bulunduğu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazılarak, küçük  kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıca yapılan incelemede, olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın,  elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı  tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme  getirdi.Bu arada, Eylül'e yapılan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi  bir kırık olmadığı, ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı  öğrenildi.