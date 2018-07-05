Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27), PKK'lı teröristlerce silahla vurularak öldürüldü.

Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- zihinsel engelli oğuldan bir daha haber alınamadı.

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut'un cesetleri, önce Lice Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba Remzi Güler ve zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’in, terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güler ailesinin yakınlarından edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nden Kale Mahallesi’ne taşınan aileden baba Remzi Güler, 10 gün önce, zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’i de yanına alarak, Lice ilçesindeki bahçelerini sulamaya gitti. Sonraki gün akşam saatlerine kadar baba ve oğuldan haber alamayan aile, Lice’deki bahçelerine bakmaya geldi. Ancak baba ve oğula rastlamayan aile, yakınlarına haber vererek Remzi ve Mahmut Güler’i aradı. 10 gün boyunca izleri bulunmayan baba ve oğulun cesedi, bugün 13.00 sıralarında, ateşli silahla vurulmuş şekilde bulundu. Cesetlerin, kaldırıldıkları Lice Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri sürüyor.