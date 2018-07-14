Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’in Fojnica şehri yakınlarında bulunan Prokosko Gölü, muhteşem doğası, eşsiz manzarası, etrafındaki ahşap evleriyle ziyaretçilerine köy hayatı tecrübesi yaşatıyor. Vranica dağının tepesindeki bir buzul gölü olan Prokosko, Saraybosna, Mostar, Travnik gibi şehirlerin yanında ülkenin “saklı cenneti” olarak gösteriliyor. Gürültüden uzak, büyük çoğunluğunda elektriğin olmadığı, doğa ile baş başa tatil imkanı sunan Prokosko, son dönemde Bosna Hersek’i ziyaret eden yabancıların gözde adresleri arasına adını yazdırdı. 16 kilometre uzunluğundaki toprak yoldan Prokosko’ya ulaşan ziyaretçiler, köy sakinlerinin yaptığı geleneksel Boşnak mutfağının farklı lezzetlerini de test etme imkânı da buluyor. Göl kenarındaki ahşap evlerin birinde yaşayan 53 yaşındaki Fatima Burekovic, turistleri aileden biri gibi gördüklerini söyledi.

Tam bir hava kaplıcası

300’e yakın evin bulunduğu köyde turizm sezonu mayıs ayında başlıyor, eylül ayına kadar sürüyor. Prokosko’ya Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İtalya ve Avusturya’dan da çok turist geldiğini söyleyen İbrahim Softic, “İnsanlar buraya en çok temiz hava için geliyor. Burası ülkemizde en temiz havanın solunabildiği iki yerden biri. Prokosko benim için tam bir hava kaplıcası. Boşnakların misafirperverliği ise onları çok etkiliyor” diye konuştu. Softic, eşi Şevala ile misafirlerine geleneksel Boşnak kahvesi sunmayı da ihmal etmiyor.