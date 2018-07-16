Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Evet, cildin kullanılan bölümünü en fazla etkisi altına alıyor ama zararı bütün bedenimizde. Bu yüzden markasını bilmediğimiz, üretiminde neler kullanıldığına dikkat etmediğimiz ürünler uzun vadede büyük zararlar verebilir. Operatör Dr. Ebru Toprak Ün, internet ve pazardan alınan göz ürünlerinin içinde siyanür, cıva, kurşun gibi kimyasallar bulunduğunu, bunlardan korunmak gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulunuyor:

¥ İçinde zararlı maddeler bulunan ürünler uzun süreli kullanımda cilt tarafından emilir, kimyasallar vücuda geçer ve alerjiden kanserojen etkiye kadar her türlü zararı verir.

¥ Göz kalemini gözün içine sürmeyin, gözünüze diğer ürünlerden daha hızlı zarar vermeye başlar, korneayı etkiler.

¥ Suya dayanıklı ürünlerden uzak durun. Su bazlı olanlar kolay temizlenir. Böylece temizlerken göze zarar vermeyiz.

¥ Mağazalarda satılan test ürünlerinde bulaşıcı hastalık riski çok yüksek. Bunları kullanmayın.