Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Esenler Mahallesi’ndeki caminin 22 yıllık imamı Faruk Açıkgöz Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı gereği 15 Temmuz gecesi 00.13’de şehitler için sala okudu. İmam Açıkgöz, salayı okuduktan sonra camiye giren 2 kişiden İ.Ö.(22) ile aralarında tartışma çıktığını bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini öne sürdü. İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarmaya, mahalle muhtarına, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. Olayı duyunca imama destek vermek amacıyla Esenler Camii’ne geldiklerini kaydeden Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesinin alındığı ve savcılık sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen İ.Ö.’nün adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.