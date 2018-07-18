Adana'da deprem oldu, Adana'daki deprem nerelerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'da depremler peş peşe geldi | Adana son depremler
18.07.2018 - 17:33 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi az önce geldi, Adana'da deprem oldu. Adana'daki deprem nerelerde hissedildi, işte detaylar... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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