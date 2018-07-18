Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da deprem oldu, Adana'daki deprem nerelerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.