Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 19 Temmuz 2018 sonuçları açıklandı mı? Bilet satın alan vatandaşların merakla beklediği gün geldi. Milli Piyango saat kaçta, ne zaman çekilecek gibi sorular yerini Milli Piyango sorgula, Milli Piyango 19 Temmuz 2018 sonuçları açıklandı mı gibi sorulara bıraktı. Milli Piyango 19 Temmuz 2018 sonuçları tam liste açıklandı mı? Milli Piyango ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO 19 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları, noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belli olacak. Ankara'da yapılacak Milli Piyango çekilişi canlı olarak resmi siteden online olarak yayınlanacak. Böylece 2,5 milyon, 200 bin lirayı kazanan bilet ve amorti sayıları belirlenecek.

19 Temmuz Milli Piyango çekilişi heyecan içerisinde bekleniyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, Milli Piyango tam listesine, aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 19 TEMMUZ 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Bilet numarası yazan kısma biletinizde yer alan rakamları girmeniz yeterlidir. Bu işlemi yaptıktan sonra bileti sorgula ikonuna basıp; biletinize isabet eden ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.