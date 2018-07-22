Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.
Adıyaman'da dehşet! Cinnet getirip ailesinden 5 kişiyi öldürdü
22.07.2018 - 11:39 | Son Güncelleme: 22.07.2018 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.
Etiketler : adıyaman,besni,
572840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/572840.aspx
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