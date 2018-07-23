Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Musa Akan “Sağlıkta şiddet asla normal değildir. Olamaz, olmamalıdır! Biz sağlık çalışanlarının şiddete uğramasını hiç kimse normal, mazur, haklı göremez” dedi.

Akan şunları söyledi:

Geçen hafta Samsun’da şehir eşkıyaları tarafından basılan özel hastanede suratına ölümcül darbe alan acil hekimi arkadaşımızın ardından Şanlıurfa’da bir hekimimiz parke taşlarıyla vahşi bir şekilde yaralandı. Öfkemiz devam ederken 20 Temmuz Cuma sabah saat 10:30 civarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan kıymetli hekimimiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakcı, poliklinik önündeki sıra kavgası sonucu bir hastanın yakını tarafından yabancı bir cisim kullanılarak acımasızca darp edilmiştir. Alnından yaralanan hocamızın, yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşmuş, kafa travması geçirmiştir. Bugün ise 112 ekibimiz saldırıya uğrayarak Erkan Açıkay kardeşimiz ciddi şekilde yaralanmıştır. Artık yeter!





Bunlar artık şiddet değil vahşet. Hastanelerde terör estiren manyaklar, anarşistler, hainler karşımıza çıkıyor! Sağlıkta şiddet olaylarının kayıt altına alındığı Beyaz Kod verilerine göre 2013-2017 yılları arasında şiddet vakaları artan bir eğilimle 60 binin üzerinde seyrediyor. Bunun 18 bini fiziksel şiddet ve hekimler en çok şiddete uğrayan meslek mensubu olarak öne çıkıyor. 42 bini de sözel şiddete uğruyor. Artık Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerimizden, emniyet güçlerimizden olabildiğince destek, yeni düzenleme ve yeni refleksler bekliyoruz. Cezaların Caydırıcı niteliği mutlaka güçlendirilmelidir. Sağlıkta şiddet uygulayan kim olursa olsun tutuklu yargılanmalıdır. Hastanelerin güvenlik önlemleri artırılmalıdır. Sağlık-Sen olarak şiddet uygulayanlara SGK’dan 6 ay hak mahrumiyeti önerisi getirmiştik. Bu tedbirin de caydırıcı olacağına inanıyoruz. Evet, sağlık hizmetinden faydalansın ama kendi cebinden karşılasın ve hatta şiddet uyguladıktan sonrası için de bu şekildeki potansiyel şiddet, vahşet, cinayet eğilimli magandalar sağlık hizmeti alırken kolluk hizmetleri nezaretinde hastanelerde tedavi görebilsin.