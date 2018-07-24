Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, bir çalışanının "Biz onun çocukları, kızlarıyız. Köksal Sarı 'Bitmedi' demedikten sonra bitmeyecektir. Personel olarak maddi, manevi arkasındayız, yanındayız. Beraber yapacağız." sözleri üzerine Sarı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Sarı, "Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak bir durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi. Yine aynısını yapacağız, aynı devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

"KİMSENİN YARA ALMAMASI BİZİM İÇİN TESELLİ OLMUŞTUR"

OSB Başkanı Ali Bahar ise yangının 20 bin metrekarelik alanda etkili olduğunu ifade etti.

Yangının tam nedeninin bilinmediğini aktaran Bahar, 24 kilometre hızla esen rüzgarın alevlerin büyümesinde etkili olduğunu söyledi.

Yangının diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldüğüne dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"Hiçbir can kaybı olmadan fedakarca yangına müdahale edildi. OSB'deki gelişmiş tesisler, su havuzları, itfaiye ve orman teşkilatları önemli rol oynadı. Bizim için makineler, toprak, arsa önemlidir ama çalışan arkadaşlarımız daha önemlidir. Kimsenin yara almadan kurtulması bizim için teselli olmuştur. Burada önemli bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyoruz."

Bahar, yangının etkili olduğu Kar-Sis Kar-Yapı'nın OSB'nin en güçlü firmalarından olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"5 milyon doları aşan ve hızla yükselen ihracat potansiyeline sahipler. Avustralya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Türk cumhuriyetlerine kadar ihracat yapmaktadır. Devlete kuruş borcu olmayan son derece güçlü bir şirketimiz. Köksal Sarı'da 'Bu fabrikayı nasıl 6 ay içerisinde hayata geçiririm' iradesini gördüm. Firmamız, alanındaki en büyük firmalardan bir tanesidir. Çok çeşitli ürünü ve kalıbıyla dünyaya farklı ürünler sunan en büyük firmalardandır. Firmamızın her zaman arkasındayız. Devlet büyüklerinden önemli destek gördük. Sanayi ve Dışişleri Bakanımız aradı. Herkes destek oldu."

Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada dün çıkan yangına, fabrika işçileri ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülmüştü. Olayda fabrika tamamen yanarken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırılmıştı.