Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada, eşeklerin başını bezle bağlayıp sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe  Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşeklere şiddet uygulayanın V.Ç. olduğunu  belirledi.

V.Ç'nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, bölgede bulunan  54 yaylada yapılan özverili ve titiz çalışmalar sonucunda, V.Ç'yi yakalayarak  gözaltına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü  ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce  işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal  etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira  olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası uygulandı.

 

 