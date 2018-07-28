Son dakika.. İstanbul Fatih'te bir iş hanında yangın çıktı. Hanı dumanlar kaplarken, Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
Son dakika.. İstanbul Fatih'te iş hanında yangın
28.07.2018 - 14:32 | Son Güncelleme: 28.07.2018 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, İstanbul Fatih'te bulunan bir iş hanında yangın çıktı. Yangından dolayı Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
Etiketler : fatih,son dakika,yangın,
573728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/573728.aspx
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