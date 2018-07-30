Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da çadırda kardeşi ile yalnız bırakılan, hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin ise döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına gün boyu devam etti.

Çalışmalarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği "Mavi"den de yararlanıldı. Sonuç alınamayan çalışmalara, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

BAZI KİŞİLERİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Bu arada soruşturma kapsamında küçük kızın annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın tutukluluğu sürüyor. Geniş çaplı yürütülen soruşturmada jandarma ekiplerinin bazı kişilerin daha ifadesine başvurduğu öğrenildi.