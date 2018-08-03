Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Seken saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Atalay Toksoy (9), Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toksoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.