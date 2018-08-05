Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçiler, yılan olduğunu gördü. İşçiler, panikle yılanı öldürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı sopayla havaya kaldıran işçiler, fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı.
3 metrelik yılanı öldürüp sosyal medyadan paylaştılar
05.08.2018 - 15:34 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, karşılarına çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı öldürüp sosyal medyadan paylaştılar.
Etiketler : yılan,Sakarya,
574889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/574889.aspx
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