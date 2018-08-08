Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da küçük yaşlarda motosikletle tanışan 13 yaşındaki Irmak ve 11 yaşındaki Aras Efe Yıldırım pistlerin tozunu birlikte attırıyor. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda "85 cc" ve "65 cc" kategorilerinde mücadele eden Yıldırım kardeşler, motor sporuyla ilgilenen babalarının desteğiyle küçük yaşta motosikletle tanıştı. Kısa sürede kendilerini geliştiren abla-kardeş, bir süre sonra yarışlara katılma başarısı gösterdi. Tatlı bir rekabet olsa da kardeşler bu durumdan oldukça mutlu…

HEDEFİM ERKEKLERİ GEÇMEK

Bu yıl ilk kez yarışlara katılmaya karar verdiğini dile getiren Irmak Yıldırım şunları söyledi: İlk başta çok zordu. Ama onlar geride kaldı. Motosiklet sürmek bana çok eğlenceli geliyor. Zevk aldığınız için gitgide hızlanıyorsunuz. Bir de erkeklerin o hırsı nedeniyle korkuyorum bazen. Virajlarda kaydırırken 'Motorun arkası kayar, düşersem' diye tedirgin oluyorum. Gitgide hızlanarak işi daha iyi yapmaya başlıyorsunuz. Hedefim, 85 cc zaten seneye bitiyor, iyi başarılar elde etmek istiyorum, erkekleri geçmek istiyorum. Kardeşimle bazen yarışlara katılıyorum. Birbirimize ipuçları vererek kazanıyoruz.

Balkan üçüncülüğü de bulunan Aras Efe Yıldırım ise küçük yaşlarda motosiklet sürmeye başladığını söyledi. "Yarışlardan önce hep heyecanlanıyorum" diyen Aras Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: Ablamla pistte olmak güzel, aynı evde yaşadığımız için daha güvende hissediyorum. Bu işi hobi olarak sürdürmeyi düşünüyorum. Kenan Sofuoğlu ağabeyi örnek alıyorum.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda (TMF) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan baba Erdoğan Yıldırım, çocuklarının hem evde hem de pistte "kapıştığını" söyledi. Sponsor olmadan motosiklet sporunu yapmanın zor olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: 20 yıldır motosiklete biniyorum. Benimle yarışlara gide-gele çocuklar da sevdi. Hobi olarak başladık, profesyonelliğe doğru gidiyorlar.

80 madalyalı Recep ve Salih

Küçük yaşlarda babalarının tekvandoya yönlendirdiği Muhammed Recep ve Salih Çetinkaya kardeşler, başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Burdur'un Bucak ilçesinde Süleyman Çetinkaya, oğulları Muhammed Recep (21) ve Salih'i (17), ilköğretim yıllarında başarı gösterdikleri tekvando sporunda ilerlesinler diye Antalya'ya gönderdi. Antalya'da Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünde Minnet Demir'den eğitim alan Çetinkaya kardeşler, bugüne kadar aralarında Türkiye birinciliklerinin de olduğu yaklaşık 80 madalya kazanmayı başardı. Muhammed Recep Çetinkaya, son olarak +87 kiloda 2018 Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olurken, kardeşi Salih de 68 kiloda 2018 Okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda ikinci ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Muhammed Recep Çetinkaya, özel bir lisede okuyan kardeşiyle çok hareketli bir çocukluk geçirdikleri için babalarının yönlendirmesiyle tekvandoya başladıklarını belirtti. Çetinkaya "Hedefim 2024 Olimpiyatları. Çalışıyorum ve nasibimi arıyorum" dedi. Gençler kategorisinde mücadele eden Salih Çetinkaya ise babalarının enerjilerini doğru yere harcamaları için kendilerini spora yönelttiğini ifade etti. Salih, ağabeyi ile aynı sporu yapmanın avantaj olduğunu, birbirlerinin eksiklerini kapattıkları için daha başarılı olduklarını söyledi.