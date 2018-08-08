Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında, 8 Ağustos 2018 tarihinde, duyarlı vatandaşlarımız tarafından jandarmaya verilen bilgiler doğrultusunda, Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt operasyonu icra edilmiştir. Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada 1 terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir..