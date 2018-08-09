Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içi günlerde ortalama 4-5 nikâha ev sahipliği yapan dairelerde nikâh sayısı 7-8 kat arttı. Bazı evlendirme dairelerine bir gün için 35 başvuru yapıldı. Memurlar, evlilik işlemlerini yetiştirmek için onar dakika arayla nikâh kıydı. Hatta bazı illerde belediye toplu nikâh töreni yaparak yoğunluğa çare buldu. Bursa’da 50 çift aynı anda dünyaevine girdi. Taksici Samet Doğan isimli bir vatandaş, “Bu tarihte evlenebilmek için aylar öncesinden başvuru yaptım” dedi. Doğan gibi birçok vatandaşın evraklarını 7-8 ay öncesinden hazırlayıp evlendirme dairesinden randevu aldığı öğrenildi.