Hafta içi günlerde ortalama 4-5 nikâha ev sahipliği yapan dairelerde nikâh sayısı 7-8 kat arttı. Bazı evlendirme dairelerine bir gün için 35 başvuru yapıldı. Memurlar, evlilik işlemlerini yetiştirmek için onar dakika arayla nikâh kıydı. Hatta bazı illerde belediye toplu nikâh töreni yaparak yoğunluğa çare buldu. Bursa’da 50 çift aynı anda dünyaevine girdi. Taksici Samet Doğan isimli bir vatandaş, “Bu tarihte evlenebilmek için aylar öncesinden başvuru yaptım” dedi. Doğan gibi birçok vatandaşın evraklarını 7-8 ay öncesinden hazırlayıp evlendirme dairesinden randevu aldığı öğrenildi.
Nikâh dairelerinde 08.08.2018 bereketi
09.08.2018 - 03:21 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nikâh tarihlerini unutmamak için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçen binlerce çift Türkiye’nin farklı noktalarındaki evlendirme dairelerine akın etti.
Etiketler : nikah,
575382 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/575382.aspx
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