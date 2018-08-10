Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıpolat Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ş.Ö., telefonda yanlışlıkla aradığı şahıs dolandırıcı çıktı. Dolandırıcının oyununa gelen Ş.Ö., ilçedeki bir banka ATM'sine gidip dolandırıcıya 700 lira para yatırmak istedi.
Banka güvenlik görevlisi, Ş.Ö'nün tavırlarından şüphelenip, önce engel olmaya çalıştı ve ardından polis çağırdı. Kısa sürede bankaya gelen polis ekipleri, Ş.Ö.'yü ATM'den para yatırmak üzereyken engelleyerek dolandırılmaktan kurtardı.
Çiftçi Ş.Ö., daha sonra polis merkezine götürüldü.