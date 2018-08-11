Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde yer alan Kumluca Deresi kenarında oyun oynayan çocuklar suyun içince hareketsiz yatan birini görünce durumu hemen ailelerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri köprü altında derenin içinde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin Oğuzhan Sezmiş’e (25) ait olduğu belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan ceset incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.