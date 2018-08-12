Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 29 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Bursa: Az bulutlu ve açık 32 
Adana: Az bulutlu ve açık 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 38 
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29 
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 