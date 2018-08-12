Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37