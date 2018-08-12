Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazlı içeceklerin içeriği, gazlı içeceklerin içerisine neler var? 12 Ağustos Hadi Oyunu ipucu sorusu ve cevabı... Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği HADİ yarışmasının bugünkü ipucu sorusu gazli içeceklerin içeriği oldu. Oyunun sıkı takipçileri şimdiden ipucu sorusu olan gazlı içeceklerin içeriğini merakla araştırmaya başladı. Peki en çok tüketilen meşrubatların, gazlı içeceklerin içeriği nedir? Gazlı içeceklerin bileşenleri nelerdir? Gazlı içeceklerin içerisinde neler var? Meşrubatlar nasıl ve neyden yapılır? Tüm merak edilen soruların cevabını haberimizin detayında bulabilirsiniz...

Gazlı içecekler en çok tüketilen meşrubatların arasındalar. İçeriğinde çeşitli zararlı maddeler bulunduran, asit ve şekerle zenginleştirilen, farklı aromalarda ve renklerdeki içeceklerdir. Üreticiler bu asitli içecekleri çeşitli maddeler kullanarak hazırlamaktadır. Her biri de içeriklerinin bir kısmını gizli tutmaktadır. Son zamanlarda light ve şekersiz gibi kalori değeri daha düşük olanları üretilmiştir. Fazla tüketimi mide asidi salgısında bozulmaya neden olarak rahatsızlıklara sebebiyet verir. Gazlı içeceklerin, pH dereceleri insan vücudunun ihtiyaç duyduğu pH değerlerinden farklıdır.

Gazı İçeceklerin İçeriğinde Ne var TIKLA ÖĞREN

Gazlı İçeceklerin Bileşenleri Nelerdir? Gazlı İçeceklerin İçeriği

Fosforik Asit: Vücuda alınan kalsiyumun emilimini azaltan, osteoporoz, diş ve iskelet sisteminin güçsüzleşmesine sebep olan bir maddedir. Mide içerisindeki hidroklorik asidi etkisizleştirerek sindirimin zorlaşmasına neden olur. Böylelikle besinlerin faydalı maddelerini vücut alamaz.

Şeker: Şekeri en fazla tüketen sektör, gazlı içecek sektörüdür. Bu içecekler içindeki şeker, insülin seviyesinde, tansiyonda, kolesterolde artışlara neden olmaktadır. Şeker hastalığının en büyük tetikleyicilerinden biridir. Kişilerin günlük alınması gereken şeker miktarının %100’e yakını gazlı içeceklerin içinde bulunur. Tüm etkenlerin sonucunda da kilo alımında ciddi artışlar görülür.

Aspartam: Diyet içeceklerde ve tablet olarak satılan tatlandırıcılarda bulunur. Tek kullanım amacı tat vermesidir. Aspartam kullanan kişilerde, sorunlu doğumlar, şeker hastalığı, epilepsi gibi ciddi rahatsızlıkların görüldüğü tespit edilmiştir. Bunun yanında 90’a yakın yan etki görülmüştür. Aspartam içeren ürünlerde kanserojen etkiler görülmektedir.

Kafein: Özellikle böbreküstü bezlerinin çalışma prensiplerini bozan kafein maddesi, uykusuzluk, yüksek tansiyon, sinirlilik, kalp ritminde bozukluk gibi etkilere neden olmaktadır. Kanserin farklı çeşitlerine de sebep verdiği belirlenmiştir. Obezite ve kemik rahatsızlıklarının sıklıkla görüldüğünü de birçok araştırmacı tespit etmiştir. Gazlı içecek kullananlarda bu tür rahatsızlıklar daha erken yaşlarda görülmeye başlanmış ve hızlıca yayılmıştır.